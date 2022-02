Sentinta finala in cazul scandalului Tower, unde zeci de oameni au pierdut milioane de euro

Sentinta finala in cazul scandalului Tower, in care zeci de cumparatori ai unor potentiale apartamente intr-un bloc din Manastur, Tower, s-au trezit fara bani, caci ansamblul imobiliar nu a mai fost construit niciodata.Vorbim despre celebrul dosar Tower, unde zeci de pagubiti s-au trezit fara bani, dar si fara apartamente, si au dat in judecata dezvoltatorul. Sentinta definitiva a venit azi, de la Curtea de Apel Cluj, care a respins apelurile pagubitilor la sentinta de achitare emisa de ... citeste toata stirea