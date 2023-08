Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Bogdan Mindrescu anunta ca a sesizat Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei cu privire la problema zborurilor operate de Wizz Air din Romania, dupa ce compania a anulat noua curse intr-o zi, din motive tehnice."Astazi am avut o serie de discutii extrem de aplicate in legatura cu anularile zborurilor, intarzierile in operare si situatia pasagerilor companiei Wizz Air in Romania. La intalnire au participat Yvonne Moynihan, Chief ... citeste toata stirea