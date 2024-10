Sfaturi de la experti pentru a te proteja de tepe imobiliare: "In locul Nordis ar putea fi orice dezvoltator", pentru ca legea permite!

Scandalul Nordis zguduie piata imobiliara din Romania: Investitorii devin reticentiRecent, scandalul creat in jurul dezvoltatorului imobiliar Nordis Management SRL a ridicat semne de intrebare in randul clientilor si investitorilor din Romania, ingrijorandu-i cu privire la viitorul investitiilor in sectorul imobiliar. In ciuda acestor nelinisti, imobiliarele continua sa fie considerate de experti o optiune de investitie relativ sigura, cu randamente anuale de cel putin 7%, daca se respecta ... citește toată știrea