Sile Puscas despagubit cu 113.801.371 lei (23 milioane de euro) pentru terenul expropriat de Boc in Zorilor

Milionarul Sile Puscas l-a invins pe primarul Emil Boc in instanta, in procesul privind terenul expropriat in Zorilor, pe strada Observatorului, unde edilul promite ca face parc. Sentinta nu este definitiva.Justitia a confirmat ca Puscas trebuie sa primeasca 23 de milioane de euro pentru acel teren si nu 2 milioane, cat vrea sa achite Primaria si primarul Emil Boc. Se pare ca parcul din Zorilor va fi cel mai scump din Romania."Admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de ... citeste toata stirea