Simion Prunean, hotelul de cinci stele Grand Hotel Italia din Cluj: "In cateva luni deschidem centrul spa, o investitie de 1 milion de euro. Nu mai este suficient sa oferi doar cazare, trebuie sa oferi si facilitati pentru turisti"

Grand Hotel Italia, hotelul de cinci stele din Cluj, parte a lantului italian Select Hotels Group, a finalizat anul trecut cu afaceri de 27 mil. lei, in usoara crestere fata de nivelul inregistrat in 2019, anul de referinta in turism."Anul trecut am avut in medie un grad de ocupare de 47% fata de 60% grad de ocupare in 2019, dar cifra de afaceri a fost usor peste nivelul din 2019. Am ajuns la 27 mil. lei, pentru ca au crescut tarifele la cazare. ... citeste toata stirea