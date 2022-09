Simplemining: Minarea monedei Ethereum se va opri din 15 septembrie

Minarea criptomonedei Ethereum (ETH) nu va mai fi posibila din 15 septembrie, anunta Simplemining."Incepand cu 15 septembrie, mineritul Ethereum (ETH) se va incheia. Nu va mai fi posibil sa-l extrageti, deoarece se va trece de la Proof of Work la un Proof of Stake algoritm.Pentru a ne pregati pentru aceasta schimbare, am pregatit trei articole importante pe care credem ca toata lumea ar trebui sa le citeasca (Begining 15th of September Ethereum (ETH) mining will end. It will not be possible ... citeste toata stirea