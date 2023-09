Liderul Cartel Alfa, Bogdan Iuliu Hossu, critica noile masuri fiscale pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament.Guvernul isi asuma raspunderea in fata Parlamentului in legatura cu pachetul de masuri fiscale si de austeritate care au circulat pe surse in ultimele luni. In continuare, atitudinea este una de sfidare fata de lucratori, atat in ce priveste masurile si exceptiile propuse, cat si comunicarea deficitara, acuza Hossu."In realitate, "pachet de masuri fiscale" este o ... citeste toata stirea