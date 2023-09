Producatorul clujean de bujii Sinterom suspenda activitatea de productie incepand din acest semestru, ca urmare a unei "recesiuni puternice" in industria auto, dupa cum arata un raport al societatii remis Bursei de Valori Bucuresti.Cifra de afaceri a producatorului de bujii a scazut substantial in prima jumatate a anului fata de aceeasi perioada a anului trecut, de la 3,6 milioane in primul semestru al anului trecut la putin peste doua milioane in S1 2023. Veniturile totale s-au injumatatit, ... citeste toata stirea