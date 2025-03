SOCANT! Un apartament vechi in Cluj costa aproape cat doua apartamente noi in Bucuresti. Pana unde mai pot creste preturile?

Pretul mediu al apartamentelor vechi din Cluj-Napoca este 3024 de euro/m2, in timp ce aceeasi suprafata valoreaza in Bucuresti, intr-un apartament nou, doar 1760 de euro/m2.Cu alte cuvinte, doua apartamente noi in Capitala, costa cu doar 16% mai mult decat un singur apartament, vechi, in Cluj-NapocaCluj-Napoca este primul oras din Romania unde pretul mediu al apartamentelor (vechi si noi) a depasit 3000 de euro/m2!Conform unei anallize facute de platforma nationala de tranzactii imobiliare ... citește toată știrea