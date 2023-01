Soferii care sunt prinsi la volan folosind telefonul mobil risca sa se aleaga cu sanctiuni drastice! Cat este amenda in 2023

Noile modificari ale Codului Rutier prevad suspendarea pentru 60 de zile, in loc de 30 de zile, a permisului auto. Asadar, soferii care sunt prinsi la volan folosind telefonul mobil risca sa se aleaga cu sanctiuni drastice o perioada foarte lunga de timp.In anul 2023, valoarea punctului de amenda a fost inghetata la 145 lei. Soferii prinsi in timp ce folosesc telefonul in timp ce conduc risca amenzi cuprinse intre patru si opt puncte. Drept urmare, amenda este cuprinsa intre 580 si 1.160 de ... citeste toata stirea