Soferii romani trec granita in Ungaria pentru a face plinul. Carburantul, cu pana la 3 lei mai ieftin fata de pretul din Romania

Soferii din Romania au dat iama in benzinariile din Ungaria, unde carburantul este si cu trei lei mai ieftina fata de Romania.Tot mai multi soferi romani merg sa faca plinul la masini in Ungaria, crescand totodata si traficu la frontiera. Motorina costa chiar si cu 3 lei mai putin in Ungaria, iar unii soferi spun ca fac o economie considerabila, potrivit digi24.ro."E pretul mult mai bun la ei si calitatea motorinei. De fiecare data incerc sa alimentez aici. (...) Economisesc 2 lei pe litru, ... citeste toata stirea