Soferii vor plati cu 20% mai mult pentru amenzile luate in 2025. Cati bani vor scoate din buzunar cei care stau pe telefon la volan sau nu poarta centura

Sanctiunile pentru soferi au crescut cu 20% dupa renuntarea plafonarii punctului de amenda. Astfel, valoarea amenzilor a fost recalculata in functie de majorarea salariului minim brut la 4.050.Acest lucru a dus la recalcularea amenzilor in functie de majorarea salariului. Conform legislatiei, un punct de amenda reprezinta 5% din salariul minim brut. In 2024, valoarea punctului de amenda a fost plafonata la 165 de lei, dar aceasta masura nu a fost prelungita in 2025. Astfel, odata cu cresterea ... citește toată știrea