Somaj alarmant in randul tinerilor. Peste un sfert dintre cei sub 24 de ani, fara loc de munca

Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,5% in luna ianuarie 2025, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna decembrie 2024, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica.Rata somajului la barbati a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mare decat la femei, valorile fiind 5,8% in cazul persoanelor de sex masculin si 5,1% in cazul celor de sex feminin.Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna ianuarie a anului ... citește toată știrea