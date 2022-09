Sondaj pe piata bancara: O treime dintre consumatori nu vor sa se imprumute in perioada urmatoare

Dobanda fixa este vazuta de 39% dintre romani drept cea mai buna solutie pentru ei, chiar daca este mai mare decat dobanda variabila. Raspunsul a fost dat in cadrul unui sondaj de opinie realizat de comparatorul bancar Finzoom.ro, la solicitarea Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Acesta mai arata si ca aproape o treime dintre romani nu vor sa se imprumute in perioada urmatoare.Negocierea cu banca in cadrul CSALB se regaseste printre primele optiuni ... citeste toata stirea