Sondaj: Pentru un sfert dintre romani cheltuielile cu locuinta reprezinta aproximativ jumatate din venituri

Pentru 25,52% dintre romani, cheltuielile cu locuinta ocupa 40-60% din venituri. In acest context, romanii incep sa fie mult mai atenti si prudenti in ceea ce priveste alte tipuri de cheltuieli care pot afecta bugetul familiei (ex. vacante, iesiri in oras etc.) rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, citat de Economedia.66,43% dintre respondenti declara ca obisnuiesc sa-si urmareasca bugetul lunar, numarul acestora fiind in crestere (cu ... citeste toata stirea