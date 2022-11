Sondaj platforma de recrutare: 70% dintre companii vor sa le ofere angajatilor prime de sarbatori

70% dintre companiile participante la cel mai recent sondaj eJobs au declarat ca anul acesta vor oferi angajatilor beneficii extrasalariale de sarbatori. O treime dintre respondenti au declarat ca valoarea pachetului de sarbatori va fi de peste 1.000 de lei pentru fiecare angajat.Conform datelor prezentate de platforma, 7,5% au raspuns ferm ca nu au bugetat o astfel de actiune, in timp de 22,5% nu stiu inca daca vor face sau nu ceva in acest sens. 64,3% au ales primele in bani, care ... citeste toata stirea