Specialisti in economie ii avertizeaza pe romani sa fie foarte prudenti cand vor sa ia un credit: "Vremurile sunt foarte dificile"

Avertismente in lant pentru romanii care vor sa-si ia credite! Expertii sugereaza sa se gandeasca de doua ori inainte de a face acest pas.Tot mai multi specialisti in economie, inclusiv cei de la BNR, ii avertizeaza pe romani sa fie foarte prudenti cand vor sa ia un credit. Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, spune ca romanii nu ar trebui sa accepte o rata care este variabila si, foarte important, ar trebui sa se imprumute in moneda in care sunt platiti."Trebuie sa prioritizeze, ... citeste toata stirea