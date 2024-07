Stadiul lucrarilor la santierul de cinci kilometri care leaga autostrada Transilvania de DN1 in dreptul localitatii clujene Tureni a ajuns la aproape jumatate.E vorba mai exact de un stadiu al executiei de 45%, dupa cum arata Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj. In acest moment se fac lucrari de terasamente - sapatura, stabilizare pamant, realizare umplutura cu material granular, dar si de structura rutiera - asternere fundatie balast si balast stabilizat, plus forare de piloti, ... citește toată știrea