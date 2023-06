Stadiul lucrarilor la tronsonul de autostrada dintre Nadasel si Zimbor a ajuns la 57%, a estimat asociatia care monitorizeaza lucrarile de infrastructura mare din tara, Pro Infrastructura, dupa ce a filmat toti cei 30,06 de kilometri ai tronsonului. Totusi, lucrarile ar ajunge la intarzieri considerabile in contextul in care e unul "foarte dificil"."Estimam ca stadiul fizic este aproximativ 57%", sustine asociatia. "Desi cei de la UMB sunt in continuare bine mobilizati, lotul a trecut de la ... citeste toata stirea