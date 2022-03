Starlink, renumitul serviciu de internet prin satelit a lui Elon Musk, pregatit sa intre in Romania

Starlink, renumitul serviciu de internet prin satelit a lui Elon Musk, a fost autorizat si in Romania, scrie Economedia. Anuntul a fost facut de deputatul clujean Sabin Sarmas, presedintele Comisiei IT&C din Camera Deputatilor. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ar fi dat acceptul ieri."Ce inseamna asta pentru noi, romanii? Ca suntem cu un pas mai aproape sa avem acces la internet in orice colt al tarii, oricat de izolat ar fi el, pentru ca pe langa ... citeste toata stirea