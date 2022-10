Start in competitia pentru patru burse la Transilvania Executive Education MBA

Transilvania Executive Education (TEE), Banca Transilvania (BT) si EVERGENT Investments dau startul unei noi competitii in cadrul careia vor fi oferite patru burse partiale de studiu la TEE Executive MBA - Management General, program 100% britanic, acreditat de Universitatea Buckingham. Valoarea totala a acestora este de 32.000 euro.Cursurile Executive MBA incep in data de 15 februarie 2023 si sunt organizate in 12 module despre strategie, leadership, gandire sistemica, economie, complexitate, ... citeste toata stirea