Statele cu cele mai mici rate ale inflatiei din Europa. Unele au reusit sa coboare inflatia in noiembrie, in Romania inflatia a urcat la 16,8%

Rata anuala a inflatiei in Romania a urcat la 16,8% in luna noiembrie 2022, de la 15,32% cat era in octombrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare si a serviciilor. Desi preturile alimentelor si energiei sunt principalii factori ai inflatiei globale in acest an, nu toate tarile se confrunta cu o inflatie atat de mare, iar unele chiar au reusit sa coboare inflatia in noiembrie.Zaharul, energia electrica, untul si uleiul conduc in topul scumpirilor, adica exact produsele cele mai cautate