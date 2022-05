Statistica: Clujul a fost unul dintre judetele cele mai vizitate de turisti in primele trei luni din acest an

Clujul a fost unul dintre judetele cele mai vizitate de turisti in primele trei luni din acest an, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica.Astfel, din 1 ianuarie pana in 31 martie numarul de sosiri ale turistilor in apartamente si camere de inchiriat a inregistrat valori mai mari in Brasov - 36.000de persoane, Bucuresti - 28.200 de persoane si Cluj - 11.600 persoane.In total in tara sosirile in apartamente si camere de inchiriat inregistrate in primele trei luni din ... citeste toata stirea