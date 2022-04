Statistica: Clujul e depasit de nu mai putin de noua judete, plus Capitala, la exporturi; la importuri e al 5-lea

Clujul e unul dintre cele mai performante judete din perspectiva volumului de exporturi, dar e depasit de nu mai putin de noua judete, plus Capitala.Datele Camerei de Comert si Industrie Bucuresti publicate in urma cu cateva zile, cu referire la volumul de exporturi si importuri din primele 11 luni ale anului trecut, arata ca firmele cu sediul social in municipiul Bucuresti au exportat marfuri in valoare de 12,5 miliarde de euro, adica 18,3% din exportul Romaniei in primele 11 luni ale anului ... citeste toata stirea