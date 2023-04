Doar un loc de cazare din cinci a fost ocupat in Cluj in luna februarie, chiar daca se inregistreaza recuperari vizibile in industria turismului, puternic afectata in ultimii trei ani de pandemia de coronavirus.Astfel, conform unui raport al Directiei Judetene de Statistica publicat ieri indicele de utilizare neta a locurilor de cazare, in luna februarie 2023, fost de 22,4% - adica doar un loc ocupat din cinci disponibile. De cealalta parte, in schimb, e vorba de o crestere de aproape sase ... citeste toata stirea