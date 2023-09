Clujul a fost unul dintre cele mai vizitate judete din tara in primele sapte luni din acest an, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica.Mai exact in Cluj au ajuns in primele sapte luni din an peste 390.000 de turisti, cei mai multi inregistrati intr-un judet din tara dupa Bucuresti cu peste un milion, Constanta cu aproape 808.000 si Brasov cu 816.400 de turisti inregistrati in acest interval.Sosirea unui turist se inregistreaza cand o persoana este inscrisa in ... citeste toata stirea