Statistica: La fiecare autorizatie de constructie emisa in mediul urban, in Cluj au fost eliberate 3 in mediul rural

La fiecare autorizatie de constructie emisa in mediul urban, in Cluj au fost eliberate trei in mediul rural - si ceva pe deasupra: o arata datele Directiei Judetene de Statistica.In judetul din tara cu cea mai mare comuna din Romania, Floresti, numarul autorizatiilor de constructie emise in mediul rural e de doua ori mai mare decat in orase: in luna mai au fost emise 55 de autorizatii in mediul urban, fata de nu mai putin de 129 in mediul rural, pentru un total de 184. In total in primele ... citeste toata stirea