Numarul autorizatiilor de constructie emise in Cluj in luna martie a fost cel mai mic din ultimii sase ani, in luna corespondenta.Conform datelor Directiei Judetene de Statistica, publicate in urma cu putine momente, in martie in judetul Cluj au fost eliberate de catre autoritati un numar de 125 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 26 mai putine comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent si cu 39 autorizatii mai putine fata de luna anterioara. Este cel mai mic ... citeste toata stirea