Statistica: numarul autorizatiilor de constructie emise in primele 9 luni din an, in judetul cu cea mai scumpa piata imobiliara din tara, e cu aproape zece procente mai mare decat cel emis in aceeasi perioada a anului trecut

Numarul autorizatiilor de constructie emise in primele noua luni din an, in judetul cu cea mai scumpa piata imobiliara din tara, e cu aproape zece procente mai mare decat cel emis in aceeasi perioada a anului trecut.Aceasta, conform datelor Directiei Judetene de Statistica, ce a aratat intr-o analiza emisa in aceasta dimineata ca in primele noua luni ale anului numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in judet a fost de 1.761, cu 125 mai mare comparativ cu ... citeste toata stirea