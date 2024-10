Statistica: salariul mediu net a fost in Cluj de 6.084 lei in august, in urma cu 10 ani era de 1.808 lei, e cel mai mare din Romania dupa Bucuresti

Castigul salarial mediu brut in luna august 2024, in judetul Cluj a fost de 9.906 lei, in scadere cu 42 lei fata de luna precedenta si mai mare cu 966 lei fata de luna august a anului trecut, arata azi Directia Judeteana de Statistica.In ce priveste castigul salarial mediu net in aceeasi luna, acesta a fost in Cluj de 6.084 lei, mai mic cu 22 lei comparativ cu luna anterioara si cu 484 lei mai mare fata de aceeasi luna a anului 2023. In acelasi interval, castigul salarial mediu net in Romania ... citește toată știrea