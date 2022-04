Statistica: turismul din Cluj mai are cale lunga pana sa revina la valorile de dinainte de pandemia de coronavirus

Turismul din Cluj mai are cale lunga pana sa revina la valorile de dinainte de pandemia de coronavirus, o arata datele cu privire la numarul de turisti inregistrati la Cluj in februarie, comparativ cu ultima luna de dinainte de izbucnirea pandemiei, februarie 2020.Astfel, datele Directiei Judetene de Statistica publicate azi arata ca in februarie in Cluj au ajuns aproape 26.000 de turisti, mai exact 25.968, mai multi cu 10% fata de luna ianuarie si cu un sfert - 26,6% - mai multi decat in ... citeste toata stirea