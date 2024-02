Statisticile confirma: Scade piata imobiliara la Cluj!

Directia Judeteana de Statistica a prezentat numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale in decembrie 2023 si in tot anul trecut.In decembrie 2023, in judetul Cluj s-au eliberat 100 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 64 mai putine comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent si cu 45 autorizatii in scadere fata de luna anterioara.In 2023, numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate pe total judet, ... citește toată știrea