Storia, OLX: scadere considerabila a tranzactiilor in judetul cu cea mai scumpa piata imobiliara din Romania, Cluj-Napoca, -16% la inceput de an

Scadere considerabila a numarului de tranzactii realizate in prima parte a acestui an in Cluj, judetul din tara cu cea mai scumpa piata imobiliara din Romania, resedinta de judet: aproape 16% fata de luna anterioara. E vorba de tranzactii incheiate la notar, iar intreaga piata a scazut cu putin peste Cluj, -17% in Romania.Piata rezidentiala a inceput 2025 in scadere, numarul tranzactiilor de locuinte reducandu-se in ianuarie cu 17% la nivel national si cu 16% in judetul Cluj, arata o analiza ... citește toată știrea