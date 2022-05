STK Properties, vehicul investitional infiintat de fondul de investitii STK Emergent, axat pe dezvoltarea de proiecte imobiliare in Cluj-Napoca, debuteaza miercuri, 18 mai 2022, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti.Potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro de catre bursa, actiunile companiei se tranzactioneaza sub simbolul bursier STKP, iar listarea are loc dupa ce compania a atras de la investitorii din ... citeste toata stirea