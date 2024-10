Studentii care aleg sa stea in chirie ar putea primi o suma de bani. Metodologia de acordare a subventiilor de cazare se afla in consultare publica

Se afla in consultare publica metodologia de acordare a subventiilor de cazare si masa destinate studentilor, precum si a subventiei de cazare acordata studentilor care aleg alta forma de cazare decat camine. Astfel, studentii care aleg sa stea in chirie ar putea primi o suma de bani, daca proiectul urmeaza sa fie promulgat.Pentru a beneficia de subventia pentru chirie studentii trebuie sa notifice in scris, la inceputul anului universitar, institutia de invatamant in care sunt inmatriculati ... citește toată știrea