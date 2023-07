Studenti de la universitati cu profil tehnic din intreaga lume participa la competitii care se desfasoara in conditii de circuite de Formula 1, monitorizate de jurii care au in componenta ingineri de la Bugatti si Ferrari. La astfel de competitii participa zeci de studenti de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, sub umbrela careia lucreaza doua echipe: ART TU Cluj-Napoca, care dezvolta o masina electrica de curse, si Solis-EV, care lucreaza la un vehicul solar. Studentii participa astfel, ... citeste toata stirea