Numarul constructiilor de case incepute de catre persoane fizice a scazut cu 26%, in primul semestru al anului 2023 fata de primele sase luni din 2022, potrivit IBC Focus.Datele arata ca tendinta de scadere este generala la nivelul intregului domeniu rezidential: peste 8.811 de proiecte rezidentiale se afla in diferite stadii de lucru dupa prima jumatate a anului la nivel national, in comparatie cu 10.000 astfel de proiecte, in aceeasi perioada a anului 2022, scrie Agerpres.Pe harta ... citeste toata stirea