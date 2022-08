Studiu EY: Peste 100.000 de cetateni non-UE au venit sa lucreze in Romania in ultimii 10 ani/ Exista domenii in care e criza de personal, iar printre ele se numara IT-ul

In ultimul deceniu, peste 100.000 de cetateni non-UE au venit sa lucreze in Romania in domenii precum textile, HoReCa sau constructii, arata datele publicate intr-o analiza EY Romania. Exista domenii care in continuare se confrunta cu o lipsa a fortei de munca, unul fiind sectorul IT&C.Peste 30% dintre liderii de companii din Romania considera ca noile forme de munca care s-au impus in contextul pandemiei, si in special cele de la distanta, au facilitat recrutarea de talente din strainatate. ... citeste toata stirea