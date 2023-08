Locuintele din Romania continua sa fie printre cele mai accesibile din Europa, iar Cluj-Napoca este orasul cel mai scump atat pentru cumparatori, cat si pentru chiriasi, arata cel mai recent studiu Deloitte. Un roman are nevoie de 6,3 salarii anuale medii brute pentru a cumpara o locuinta standard de 70 mp.Romania se afla pe locul al treilea in topul tarilor europene cu cele mai ieftine locuinte, dupa Bosnia si Hertegovina si Grecia, cu un pret mediu de 1.417 EUR/mp pentru o locuinta noua, in ... citeste toata stirea