Studiu. Munca la distanta economiseste 72 de minute pe zi pentru navetistii din intreaga lume. Chinezii conduc, cu 102 minute economisite / Timpul suplimentar este dedicat muncii, timpului liber si ingrijirii

Un nou studiu arata ca munca de acasa economiseste 72 de minute pe zi pentru navetistii din intreaga lume, timp pe care acestia il impart intre munca, timp liber si ingrijire, scrie Bloomberg.Personalul de la distanta economiseste cel mai mult timp in China, unde renuntarea la drumurile de la si catre locul de munca ii elibereaza 102 minute pe zi, potrivit studiului publicat in aceasta luna de National Bureau of Economic Research. Lucratorii din Serbia au inregistrat cele mai mici economii, ... citeste toata stirea