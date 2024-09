Studiu UBB: italienii prefera investitiile in Bucuresti si Cluj

In Romania, conform datelor Registrului Comertului la 6 luni din 2024, sunt 53.240 de firme cu capital italian. Acestea au o valoare a capitalului social de 2,67 miliarde euro, fiind pe locul 5, dupa Olanda, Germania, Austria si Cipru.Un studiu realizat de "Universitatea Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca impreuna cu Ambasada Italiei arata ca Lombardia si Veneto sunt principalele regiuni de unde provin investitiile italiene in Romania, antreprenorii de-acolo preferand sa deschida afaceri in ... citește toată știrea