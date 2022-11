SUA imprumuta Romania cu trei miliarde de dolari pentru constructia reactoarelor nucleare 3 si 4 de la Cernavoda

Statele Unite vor acorda Romaniei un imprumut de 3 miliarde de dolari pentru constructia reactoarelor nucleare 3 si 4 de la Cernavoda.Proiectul va fi realizat in doua etape, iar finalizarea este anuntata pentru anul 2030."Se continua consolidarea masurilor noastre de asigurare a securitatii energetice in relatia de parteneriat strategic cu Statele Unite. Astfel, dupa ce la Glasgow la COP26 a fost anuntat programul de dezvoltare a reactoarelor modulare mici in colaborare directa, asa cum am ... citeste toata stirea