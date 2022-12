Suedezii de la WIP Industries cauta peste 60 de oameni pentru fabricile din Cluj

WIP Industries Romania investeste aproximativ 36 mil. euro (180,3 mil. lei), din care 17,9 mil. euro reprezinta ajutor de stat, intr-un centru de productie a componentelor pentru mobilier in parcul industrial din Campia Turzii a(Trade Mark) In centrul de productie vor fi realizate componente pentru mobilier, in baza unui contract multianual, pe care compania il are cu IKEA.Furnizorul de componente pentru industria mobilei WIP Industries Romania, subsidiara locala a suedezilor de la WIP ... citeste toata stirea