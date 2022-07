Sumele cerute pe chirii la Cluj au crescut, la inceput de vara, dar s-au inregistrat scaderi semnificative in Floresti. Preturi pe cartiere

Sumele cerute de proprietari pe chirii la Cluj in luna iunie 2022 au inregistrat o crestere de 6,02%, arata datele Blitz Imobiliare. Acestea au ajuns la o medie de 370 de euro. E luata in calcul si localitatea vecina Floresti, unde insa chiriile au scazut semnificativ."Suntem in plin sezon de cautare a chiriilor, lucru care duce preturile in general in sus. Trendul va continua spre toamna, o data cu venirea studentilor, stabilizandu-se spre finalul anului. In plus, cererea va mai fi ... citeste toata stirea