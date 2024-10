Supermarketurile din Romania nu vor sa plafoneze preturile! Ministrul Agriculturii a propus plafonarea adaosului comercial la zeci de mii de produse

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a propus plafonarea adaosului comercial la toate produsele procesate in Romania.Acesta a anuntat, in urma cu cateva zile, ca e vorba de zeci de mii de produse ale caror preturi ar uma sa fie plafonate.Supermarketurile nu sunt insa de acord cu masura, mentionand ca ,,va distorsiona grav piata".Asociatia care apara interesele marilor retele comerciale de retail, AMRCR mentioneaza ca nu a fost consultata in niciun fel cu privire la o posibila astfel de ... citește toată știrea