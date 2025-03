Surpriza in parcul auto din Cluj, sectorul transporturilor de marfuri se dubleaza in zece ani, parcul auto creste de doua ori, numarul semiremorcilor inmatriculate creste de 5 ori

Surpriza in parcul auto din Cluj, sectorul transporturilor de marfuri se dubleaza in zece ani, parcul auto creste de doua ori, numarul semiremorcilor inmatriculate creste de cinci ori in acest interval.Astfel, in 2014 in Cluj erau inmatriculate 8.800 de remorci, iar dupa zece ani numarul ajungea la aproape 20.000. Numarul semiremorcilor noi inmatriculate in 2014 in Cluj era de putin sub 300, anul trecut numarul ajungea la 1.400.Iata cifrele de la Directia Generala Permise Auto remisa ... citește toată știrea