Sute de firme si-au suspendat activitatea in Cluj in primele 11 luni de anul trecut, cele mai multe din tara dupa Bucuresti, arata datele Registrului Comertului.Astfel, in total in tara in intervalul mentionat numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a depasit 13.500, in crestere cu 16,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in intervalul mentionat au fost din Bucuresti, adica 1.444, in crestere cu aproape un ... citeste toata stirea