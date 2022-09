Sute de firme si-au suspendat activitatea in primele sapte luni din an in Cluj, cele mai multe intr-un judet din tara, arata datele Registrului Comertului.In total in tara si-au suspendat activitatea in primele sapte luni din an peste 8.200 de firme, dintre care in Cluj au fost 410, in crestere cu aproape zece procente fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele ONRC, in vreme ce cresterea la nivel national a fost mai mare cu aproape 20% in acelasi interval.Doar ... citeste toata stirea