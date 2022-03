Tanar din Moscova: "Nu stiu ce sa fac. Ma tem ca ne transformam in Coreea de Nord"

Rusii resimt puternic efectul sanctiunilor economice aplicate de Occident Rusiei, dupa invadarea Ucrainei. Oamenii incearca sa-si schimbe rublele pe dolari sau euro, dar este foarte greu.Andrey este unul dintre ei: "Daca as putea parasi Rusia acum, as face-o. Dar nu pot sa renunt la locul de munca", spune el. Are 31 de ani, este designer industrial si a inceput sa-si faca planuri. "Incerc sa gasesc clienti noi in strainatate cat mai curand posibil si sa plec din Rusia cu banii pe care ii ... citeste toata stirea