Tarifele de distributie a energiei electrice ar putea creste cu 6% de la 1 ianuarie, a declarat, luni, Gabriel Andronache, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), relateaza Agerpres.Efectul asupra majoritatii clientilor va fi nul pentru ca este acoperit de stat, in contextul in care preturile la energie sunt plafonate pana in primavara anului 2025, iar pentru cei care nu sunt inclusi in plafon efectul este minor, de 1,4 bani/kWh, potrivit Economica. ... citeste toata stirea